Ausblick: Bausch + Lomb präsentiert Quartalsergebnisse

Bausch + Lomb wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,160 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bausch + Lomb 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD – ein Plus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bausch + Lomb 1,20 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,510 USD aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 5,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at