Ausblick: Becle verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Becle lässt sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Becle die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 MXN gegenüber 0,370 MXN im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Becle in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 11,23 Milliarden MXN im Vergleich zu 11,06 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,43 MXN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 47,34 Milliarden MXN, gegenüber 44,35 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at