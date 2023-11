Ausblick: Bezeq The Israel Telecommunication vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bezeq The Israel Telecommunication gibt am 14.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,146 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Bezeq The Israel Telecommunication 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 593,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bezeq The Israel Telecommunication 658,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,566 USD, gegenüber 0,496 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at