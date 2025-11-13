Ausblick: Bharat Dynamics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharat Dynamics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,04 INR aus. Im letzten Jahr hatte Bharat Dynamics einen Gewinn von 3,34 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 28,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,00 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,45 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,12 INR, gegenüber 14,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 45,48 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,45 Milliarden INR generiert wurden.

