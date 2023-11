Ausblick: Bicycle Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bicycle Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bicycle Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,201 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 325,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bicycle Therapeutics einen Umsatz von 3,0 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -5,284 USD, gegenüber -3,800 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 37,3 Millionen USD im Vergleich zu 14,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at