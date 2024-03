Ausblick: Bim Birlesik Magazalar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bim Birlesik Magazalar wird am 11.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,77 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,64 TRY je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 82,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,39 Milliarden TRY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,04 Milliarden TRY aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,68 TRY je Aktie, gegenüber 13,64 TRY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 267,53 Milliarden TRY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 147,72 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at