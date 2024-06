Ausblick: Bim Birlesik Magazalar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bim Birlesik Magazalar wird am 21.06.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 8,25 TRY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 263,44 Prozent erhöht. Damals waren 2,27 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Bim Birlesik Magazalar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,65 Milliarden TRY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,33 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,64 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 25,86 TRY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 456,53 Milliarden TRY, gegenüber 328,44 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at