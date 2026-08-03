Ausblick: Bio-Rad Laboratories B legt Quartalsergebnis vor

Bio-Rad Laboratories B wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,78 USD je Aktie gegenüber 11,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 624,8 Millionen USD gegenüber 651,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,85 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,57 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at