Biofrontera Aktie
WKN DE: A3EFRZ / ISIN: US09077D2099
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Biofrontera gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Biofrontera wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,58 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Biofrontera noch 12,6 Millionen USD umgesetzt.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,390 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -3,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 40,8 Millionen USD, gegenüber 37,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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