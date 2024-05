Ausblick: Bioporto A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bioporto A-S öffnet am 08.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,030 DKK. Im Vorjahresquartal waren -0,050 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 8,2 Millionen DKK – das würde einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,100 DKK je Aktie, gegenüber -0,160 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 40,0 Millionen DKK fest. Im Vorjahr waren noch 31,0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at