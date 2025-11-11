Bird Construction Aktie
Ausblick: Bird Construction stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bird Construction wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,586 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 942,8 Millionen CAD – ein Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bird Construction 898,9 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,98 CAD je Aktie, gegenüber 1,84 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,40 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
