Ausblick: Blink Charging stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blink Charging präsentiert in der am 09.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,469 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blink Charging noch ein Verlust pro Aktie von -0,470 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 30,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 75,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,078 USD im Vergleich zu -1,650 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 118,0 Millionen USD, gegenüber 61,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at