Ausblick: Blue Dart Express stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blue Dart Express wird am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 25,65 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Dart Express noch ein Gewinn pro Aktie von 26,49 INR in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent auf 15,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 152,02 INR im Vergleich zu 106,38 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 62,85 Milliarden INR, gegenüber 57,20 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at