Bombardie a Aktie

WKN DE: A3DMVH / ISIN: CA0977518798

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bombardier A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bombardier A öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,96 CAD je Aktie gegenüber 1,52 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,13 Milliarden CAD gegenüber 2,83 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,75 CAD, gegenüber 4,72 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 12,88 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,87 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Voting 119,00 -0,83% Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Voting

