WKN: 785151 / ISIN: ROBRDBACNOR2
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,520 RON aus. Im letzten Jahr hatte BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development einen Gewinn von 0,580 RON je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,09 Milliarden RON – ein Minus von 34,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development 1,67 Milliarden RON erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,15 RON, gegenüber 2,19 RON je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 4,30 Milliarden RON im Vergleich zu 6,31 Milliarden RON im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
