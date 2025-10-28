Ausblick: Broadstone Net Lease stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadstone Net Lease lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,165 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Broadstone Net Lease 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 112,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,8 Millionen USD umgesetzt.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,566 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 447,6 Millionen USD, gegenüber 438,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at