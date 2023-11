Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued legt Quartalsergebnis vor

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued präsentiert am 03.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,615 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,189 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 69,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,94 Milliarden CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,00 Milliarden CAD aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,44 CAD, gegenüber 0,976 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 23,09 Milliarden CAD im Vergleich zu 76,93 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at