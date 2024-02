Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued veröffentlicht am 02.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,91 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14824,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,053 CAD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,09 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,66 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 7,44 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,976 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 46,65 Milliarden CAD, gegenüber 76,93 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at