Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,561 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 37,54 Prozent auf 7,87 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,05 CAD, gegenüber -0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 29,38 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,21 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at