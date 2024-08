Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird am 02.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,028 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued noch ein Verlust pro Aktie von -0,290 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,21 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 18,14 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,706 CAD, gegenüber 8,73 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 84,82 Milliarden CAD im Vergleich zu 70,32 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at