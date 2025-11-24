Ausblick: Burlington Stores stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Burlington Stores wird am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,64 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,14 Prozent erhöht. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Burlington Stores im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,57 USD je Aktie, gegenüber 7,80 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 11,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at