Ausblick: Cable One stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cable One äußert sich am 22.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,71 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -13,380 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,61 Prozent auf 418,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 425,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,09 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 39,73 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

