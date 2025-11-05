Ausblick: Cable One legt Quartalsergebnis vor

Cable One wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,65 USD gegenüber 7,58 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,72 Prozent auf 378,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 393,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -57,615 USD, gegenüber 3,43 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,51 Milliarden USD im Vergleich zu 1,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at