Ausblick: CACI International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CACI International präsentiert in der am 07.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,93 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CACI International 4,73 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,93 Milliarden USD gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,37 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,59 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,55 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

