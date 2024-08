Ausblick: Campus Activewear zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Campus Activewear lässt sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Campus Activewear die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,900 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,03 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,15 Prozent auf 3,76 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Campus Activewear noch 3,54 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,05 INR im Vergleich zu 2,93 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 16,75 Milliarden INR, gegenüber 14,48 Milliarden INR im vorigen Jahr.

