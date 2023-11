Ausblick: Canfor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canfor präsentiert in der am 02.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,441 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,800 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,28 Milliarden CAD gegenüber 1,67 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,418 CAD im Vergleich zu 7,15 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 5,46 Milliarden CAD, gegenüber 7,43 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at