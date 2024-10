Ausblick: Canon Marketing Japan legt Quartalsergebnis vor

Canon Marketing Japan präsentiert in der am 23.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 65,50 JPY je Aktie gegenüber 55,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 155,88 Milliarden JPY – ein Plus von 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canon Marketing Japan 141,77 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 317,80 JPY, gegenüber 281,41 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 649,85 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 609,47 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at