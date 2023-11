Ausblick: Capital Product Partners LP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capital Product Partners LP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,750 USD aus. Im letzten Jahr hatte Capital Product Partners LP einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 3,17 USD je Aktie, gegenüber 6,19 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 338,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 299,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at