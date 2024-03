Ausblick: Cardinal Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cardinal Energy präsentiert in der am 14.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,195 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 4,71 Prozent auf 147,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cardinal Energy noch 154,9 Millionen CAD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,800 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,97 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 592,8 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 591,8 Millionen CAD waren.

