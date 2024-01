Ausblick: Carpenter Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carpenter Technology lässt sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carpenter Technology die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Carpenter Technology nach den Prognosen von 4 Analysten 657,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 579,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,96 USD im Vergleich zu 1,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at