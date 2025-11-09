Ausblick: Cello World informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cello World wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cello World im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,69 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 13,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,57 Milliarden INR gegenüber 4,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,55 INR aus. Im Vorjahr waren 15,50 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 23,48 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 21,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at