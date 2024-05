Ausblick: Cerence informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cerence präsentiert in der am 09.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,223 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,650 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 9,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cerence einen Umsatz von 68,4 Millionen USD eingefahren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 360,0 Millionen USD, gegenüber 294,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at