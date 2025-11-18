Ausblick: Cerence stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cerence stellt am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD gegenüber -0,490 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cerence in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 55,3 Millionen USD im Vergleich zu 54,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -14,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 246,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 331,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at