Ausblick: Cherry Street Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cherry Street Capital öffnet am 29.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,070 CAD gegenüber -0,130 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 24,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,190 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,670 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,4 Millionen CAD, gegenüber 19,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at