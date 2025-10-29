Ausblick: China Construction Bank A präsentiert Quartalsergebnisse

China Construction Bank A veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,335 CNY je Aktie gegenüber 0,370 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 49,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 352,69 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 178,85 Milliarden CNY aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,31 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 740,96 Milliarden CNY, gegenüber 1.408,90 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at