Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Petroleum Chemical (Sinopec) lässt sich am 28.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Petroleum Chemical (Sinopec) die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,195 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,173 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 805,47 Milliarden CNY gegenüber 791,33 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,568 CNY je Aktie, gegenüber 0,500 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 3.318,24 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 3.311,38 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

