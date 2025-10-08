|
Geändert am: 08.10.2025 08:26:53
Wenig Impulse für ATX-Start -- Zurückhaltung unter DAX-Anleger erwartet -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt wird voraussichtlich kaum verändert starten.
Der ATX hatte am Vortag 0,57 Prozent tiefer bei 4.703,24 Einheiten geschlossen.
Für den Handel zur Wochenmitte fehlen zunächst Impulse.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Mittwoch Zurückhaltung das Geschäft prägen.
Der DAX war am Vortag 0,03 Prozent fester bei 24.385,78 Zählern aus dem Handel gegangen.
Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX wird ohne grössere Impulse nur wenig verändert zum Vortagesschluss erwartet.
Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24'250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".
WALL STREET
Die US-Börsen schlossen am zweiten Tag der Handelswoche mit Verlusten.
Der Dow Jones ging 0,20 Prozent tiefer bei 46'602,98 Zählern aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zwischenzeitlich bei 23.006,07 Einheiten ein neues Rekordhoch erreichen. Auch hier dominierten schlussendlich aber die Verkäufer und schickten den Techwerteindex 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte nach unten.
Der anhaltende Shutdown in den USA dränge die Euphorie rund um die jüngsten Kooperationen und Aufträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) etwas in den Hintergrund, hiess es. Damit könnte die Rekordjagd zunächst einmal beendet sein. Weiter sorgt der Stillstand von US-Behörden auch für Einschränkungen bei der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten.
Dies macht der US-Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen nicht leichter. Daher dürften Aussagen diverser US-Notenbanker im Tagesverlauf umso mehr Beachtung finden. Der Präsident der Fed-Filiale Kansas City, Jeff Schmid, sieht angesichts der steigenden Inflation keinen dringenden Bedarf für Zinssenkungen. Derzeit sei die Zinspolitik der US-Notenbank nur leicht restriktiv, was aktuell der richtige Weg sei.
ASIEN
Die Börsen in Asien entwickeln sich am Mittwoch schwächer.
Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzt seine Rekordfahrt nicht fort, noch am Vortag hatte der Index bei über 48'000 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Zur Wochenmitte gibt er unterdessen zeitweise 0,38 Prozent auf 47.767,88 Punkte nach.
Auf dem chinesischen Festland findet auch an diesem Mittwoch feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Dienstag vergangene Woche ein Plus von 0,52 Prozent auf 3.882,78 Punkte erzielt.
In Hongkong geht es nach der Feiertagspause vom Vortag unterdessen für den Hang Seng zeitweise 0,86 Prozent auf 26.727,00 Punkte abwärts.
Während es in Tokio nach der jüngsten politisch motivierten Hausse zu kleinen Gewinnmitnahmen kommt, geht es in Hongkong am Mittwoch etwas stärker nach unten. Abwärts geht es insbesondere mit Aktien aus dem Technologiesektor. Die Verluste würden - nach einem starken Anstieg in den vergangenen zwei Monaten - vor allem durch Zweifel an der Gewinnträchtigkeit von Investitionen in Künstliche Intelligenz verursacht, heißt es im Handel mit Verweis auf einen Bericht, der Fragen über die Margen des Cloud-Giganten Oracle aufgeworfen habe.
Der Yen schwächt gegenüber den meisten anderen G-10- und asiatischen Währungen ab, weil die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan weiter schwinden. "Kurzfristig wird der Fokus auf dem Druck liegen, der auf die BoJ ausgeübt wird", sagt Chris Turner von ING. "Eine Verzögerung der Anhebung bis ins nächste Jahr oder sogar noch später wird den Yen weiter belasten. Hintergrund ist, dass die designierte japanische Premierministerin für eine lockerere Geldpolitik steht und für höhere Staatsausgaben.
Der schwächere Yen dürfte wiederum die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung erhöhen, was wiederum die Anleihekurse belaste, so die Rentenexperten von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Die Ungewissheit über die politische und fiskalische Politik in Japan dürfte weiter Investitionen verhindern, fügen die Strategen hinzu.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|08.10.25
|ABC-MART INC / Quartalszahlen
|08.10.25
|Aguila Copper Corp Registered Shs / Hauptversammlung
|08.10.25
|Arts Way Manufacturing Co IncShs / Quartalszahlen
|08.10.25
|Avant Brands Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|08.10.25
|Azplanning Co. Ltd. Registered Shs / Quartalszahlen
|08.10.25
|AZZ IncShs / Quartalszahlen
|08.10.25
|Bassett Furniture Industries Inc. / Quartalszahlen
|08.10.25
|BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC. / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|08.10.25
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|08.10.25
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|08.10.25
|Arbeitsentgelte (Jahr)
|08.10.25
|Leistungsbilanz n.s.a.
|08.10.25
|Handelsbilanz - BOP Basis
|08.10.25
|Zinsentscheidung der RBNZ
|08.10.25
|RBNZ Monetary Policy Review
|08.10.25
|Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
|08.10.25
|Eco Watchers Survey: Outlook
|08.10.25
|Eco Watchers Survey: Current
|08.10.25
|Industrial Production s.a. (MoM)
|08.10.25
|Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY)
|08.10.25
|Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
|08.10.25
|Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
|08.10.25
|BoT Zinsentscheidung
|08.10.25
|Handelsbilanz
|08.10.25
|Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
|08.10.25
|Arbeitslosenquote
|08.10.25
|EZB-Mitglied Panetta spricht
|08.10.25
|Währungsreserven
|08.10.25
|CBI Zinssatzentscheidung
|08.10.25
|FPC Statement
|08.10.25
|FPC Sitzungsprotokoll
|08.10.25
|EZB-Mitglied Elderson spricht
|08.10.25
|MBA Hypothekenanträge
|08.10.25
|Zinssatzentscheidung
|08.10.25
|Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
|08.10.25
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|08.10.25
|NBP-Basissatz
|08.10.25
|Fed-Mitglied Musalem spricht
|08.10.25
|Fed-Mitglied Musalem spricht
|08.10.25
|Fed-Mitglied Barr spricht
|08.10.25
|Fed-Mitglied Barr spricht
|08.10.25
|Exporte
|08.10.25
|Fed-Mitglied Goolsbee spricht
|08.10.25
|Importe
|08.10.25
|EIA Rohöl Lagerbestand
|08.10.25
|Hangeul Tag
|08.10.25
|BoE-Mitglied Pill spricht
|08.10.25
|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|08.10.25
|10-Jahres Note Auktion
|08.10.25
|Fed-Mitglied Logan spricht
|08.10.25
|FOMC Protokoll
|08.10.25
|FOMC Mitglied Kashkari Rede
|08.10.25
|Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich)
|08.10.25
|Fed-Mitglied Barr spricht
|08.10.25
|Fed-Mitglied Barr spricht
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Impulse für ATX-Start -- Zurückhaltung unter DAX-Anleger erwartet -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ist zunächst mit wenig Bewegung zu rechnen. Auch unter DAX-Anlegern dürfte Zurückhaltung den Handelsauftakt prägen. In Fernost dominieren zur Wochenmitte die Bären.