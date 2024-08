Ausblick: Chinese Universe Publishing and Media stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chinese Universe Publishing and Media lädt am 30.08.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Chinese Universe Publishing and Media im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,297 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,88 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 13,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY, gegenüber 1,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 11,28 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,04 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

