Ausblick: Cineverse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cineverse lädt am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,170 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cineverse nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 12,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,295 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 67,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at