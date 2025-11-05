Ausblick: CION Investment legt Quartalsergebnis vor

CION Investment präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,333 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CION Investment in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 52,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 63,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,630 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 212,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 224,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at