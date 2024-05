Ausblick: City Office REIT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

City Office REIT präsentiert in der am 03.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,130 USD. Dies würde einen Verlust von 333,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem City Office REIT -0,030 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 43,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,537 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 173,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 179,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at