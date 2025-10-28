Clarivate Analytics Aktie
Ausblick: Clarivate Analytics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Clarivate Analytics öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 622,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 568,3 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,653 USD im Vergleich zu -0,960 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,39 Milliarden USD, gegenüber 2,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
