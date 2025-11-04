Claros Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A3C6S1 / ISIN: US18270D1063
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Claros Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Claros Mortgage Trust öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,267 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Claros Mortgage Trust in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 50,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 65,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,278 USD, gegenüber -1,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 194,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Claros Mortgage Trust Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
|2,64
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.