Ausblick: Claros Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Claros Mortgage Trust öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,267 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Claros Mortgage Trust in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 50,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 65,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,278 USD, gegenüber -1,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 194,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at