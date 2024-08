Ausblick: Clarus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Clarus präsentiert in der am 01.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,123 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 105,00 Prozent verringert. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Clarus mit einem Umsatz von insgesamt 59,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,16 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,233 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 278,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 285,6 Millionen USD generiert wurden.

