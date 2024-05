Ausblick: Clean Science and Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clean Science and Technology wird am 15.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,25 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clean Science and Technology ein EPS von 7,58 INR je Aktie vermeldet.

Clean Science and Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,83 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 27,79 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,85 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,28 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at