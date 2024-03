Ausblick: CNFinance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CNFinance lässt sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CNFinance die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,040 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 90,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 CNY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 472,9 Millionen CNY gegenüber 454,5 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,130 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,78 Milliarden CNY, gegenüber 275,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at