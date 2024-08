Ausblick: CO2 Capsol AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CO2 Capsol AS Registered wird am 27.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,280 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

CO2 Capsol AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,3 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 313,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,304 NOK, gegenüber -0,810 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 111,3 Millionen NOK im Vergleich zu 34,2 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at