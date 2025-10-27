Ausblick: CommVault Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CommVault Systems wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,940 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CommVault Systems ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 273,3 Millionen USD gegenüber 233,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD, gegenüber 995,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at