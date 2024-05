Ausblick: Compania Cervecerias Unidas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Compania Cervecerias Unidas wird am 09.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 290,33 CLP aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 74343,59 Prozent erhöht. Damals waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 720,46 Milliarden CLP aus – das entspräche einem Plus von 79706,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 902,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 799,89 CLP je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2.731,20 Milliarden CLP fest. Im Vorjahr waren noch 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at