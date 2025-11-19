Construction Partner a Aktie
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: Construction Partners A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Construction Partners A stellt am 20.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 66,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 538,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Construction Partners A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 896,1 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,13 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,81 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
